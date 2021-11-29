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Эрдоган предложил включить Турцию в переговоры между Россией и Украиной

Иван Юминов

Политика
Эрдоган предложил включить Турцию в переговоры между Россией и Украиной
Фото: Администрация президента РФ

Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 29 ноября.

— Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным, — рассказал глава государства.

Анкара будет посредничать в данном вопросе с Москвой и Киевом, подчеркнул он. Турция планирует участвовать в решении этой ситуации, приводит слова Эрдогана ТАСС.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие закона о переходном периоде в Донбассе способно привести к эскалации. По его словам, Киев не должен продвигать данный вопрос в настоящее время.

Дело не в том, что Россия против этого документа. Это лишь один из принципов, которые могут привести к эскалации, уточнил он. Союзники Киева также не особенно позитивно реагируют на предмет переходного правосудия, заключил глава государства.

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