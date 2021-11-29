МИД России усомнился в возврате представительства при НАТО в Брюсселе

Фото: МИД РФ

Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в понедельник, 29 ноября.

— Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда, — приводит слова Грушко РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.

19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс верит в продолжение диалога с Россией для снижения напряженности. Москва, как уточнил он, закрыла два офиса, а также приостановила работу миссии в Брюсселе, что привело к усложнению реализации основополагающего акта. Столтенберг заключил, что верит в диалог с Россией, но сожалеет, что она не продемонстрировала стремления к вступлению в разговор.