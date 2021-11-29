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Сотрудники ДПС задержали пассажира такси с наркотиками на юго-востоке Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Сотрудники ДПС задержали пассажира такси с наркотиками на юго-востоке Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Сотрудники ДПС задержали пассажира такси, который перевозил 98 граммов наркотических средств, на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 29 ноября.

По данным ведомства, автоинспекторы остановили машину на улице Верхние поля для проверки документов. Во время общения с водителем сотрудники ДПС обратили внимание на пассажира, который начал сильно переживать. Из-за этого они решили провести досмотр мужчины.

— У него был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета, а также металлическая банка с неизвестным веществом. Для дальнейшего разбирательства задержанного 29-летнего гражданина доставили в территориальный отдел полиции, — заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе исследования специалисты обнаружили в свертке наркотик массой более 98 граммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», говорится в сообщении ведомства.

Похожий инцидент произошел накануне в Новой Москве. Тогда сотрудники ДПС задержали водителя, который перевозил почти 100 граммов наркотиков.

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