Сотрудники ДПС задержали водителя с наркотиками в Новой Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

В Новой Москве сотрудники ДПС задержали водителя, который перевозил почти 100 граммов наркотиков. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, автоинспекторы остановили автомобиль Renault на улице Адмирала Корнилова для проверки документов. За рулем находился 34-летний мужчина. Во время общения с правоохранителями он заметно нервничал. В связи с этим было принято решение провести досмотр.

— У гражданина был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с неизвестным веществом внутри. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон общей массой более 87 граммов, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

До этого сообщалось о задержании в подмосковной Балашихе 20-летнего местного жителя. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон весом около одного килограмма.