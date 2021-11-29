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«Ты позоришь себя»: Лоза осудил звезд российского шоу-бизнеса за выступления в пьяном виде

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ты позоришь себя»: Лоза осудил звезд российского шоу-бизнеса за выступления в пьяном виде
Фото: Youtube/LABELCOM

Любой артист, который хотя бы немного принял на грудь перед выходом на сцену, может поставить крест на этом выступлении. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил певец Юрий Лоза, комментируя концерт Димы Билана в Казахстане, где музыкант появился перед публикой в нетрезвом состоянии.

По мнению Лозы, ни одна знаменитость не должна себе подобного позволять, так как зритель все замечает и «спасибо за такой косяк не скажет»:

— Я своим ребятам даже накануне концертов не разрешаю пива пить, потому что пьяный артист или музыкант на сцене — это беда. Так не должно быть, это безответственное поведение. Ты позоришь себя в первую очередь, артист такие косяки не прощает. Мне кажется, за такие поступки нужно наказывать.

Еще одной причиной, по которой артисты позволяют себе такую вольность, как считает Лоза, является фонограмма:

— Фанера всех расслабила, потому что ты можешь быть пьян в стельку, но фонограмма тебя вытащит. Я видел очень много артистов, которые выступали в абсолютно невменяемом состоянии и благодаря «плюсовке» у них все работало отменно — никто даже представить не мог, что человек пьян. Фанера дает это ощущение безнаказанности.

Лоза также признался, что ни разу не выходил на сцену в нетрезвом виде.

Видеоролик с выступления певца Димы Билана на свадьбе в Казахстане накануне появился в Сети. На кадрах видно, что музыкант находится в явно измененном состоянии. Певец во время выступления шатался из стороны в сторону, он был рассеянный, и у него заплетался язык.

Позже на своей странице в Instagram экс-победитель Евровидения попытался объяснить свое поведение на выступлении, выложив множество сториз. Однако пользователи Сети предположили, что и во время ролика с объяснением артист был пьян.

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