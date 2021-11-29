Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Johnson&Johnson приступила к разработке вакцины от штамма «омикрон»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Johnson&Johnson приступила к разработке вакцины от штамма «омикрон»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания Johnson&Johnson объявила о начале разработки новой вакцины от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник, 29 ноября.

— Совместно с учеными из Южной Африки и со всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов COVID-19, включая новый и быстро распространяющийся «омикрон», — говорится в сообщении.

Организация создает и специальную вакцину против нового варианта и будет совершенствовать ее по мере необходимости, отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

1/3
2/3
3/3

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на прошлой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

Читайте также:
Коронавирус Пандемия Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте