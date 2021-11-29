Johnson&Johnson приступила к разработке вакцины от штамма «омикрон»

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Компания Johnson&Johnson объявила о начале разработки новой вакцины от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник, 29 ноября.

— Совместно с учеными из Южной Африки и со всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов COVID-19, включая новый и быстро распространяющийся «омикрон», — говорится в сообщении.

Организация создает и специальную вакцину против нового варианта и будет совершенствовать ее по мере необходимости, отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на прошлой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.