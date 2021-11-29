Путин выразил соболезнования вдове режиссера Наумова

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове режиссера Владимира Наумова, актрисе Наталии Белохвостиковой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 29 ноября.

— Владимир Наумов был выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа. Его талантливые фильмы, созданные за годы неустанного творческого труда, поднимают важные, волнующие людей темы, и потому находят отклик у зрителей разных поколений, — написал глава государства.

Светлая память о покойном сохранится в сердцах родных и близких, а также его поклонников, приводит слова Путина сайт Кремля.

29 ноября сообщалось, что кинорежиссер, актер, продюсер и народный артист Советского Союза Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Он родился 6 декабря 1928 года в Ленинграде в творческой семье.

Профессиональное образование Наумов получил во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) в 1952 году по специальности «режиссер». Мастером будущего артиста стал Игорь Савченко, однако после его смерти Наумов начал плотно сотрудничать с Александром Аловым.

Творческий дуэт создал 11 кинолент. Среди них «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Скверный анекдот» и многие другие. Однако самой известной совместной работой стал фильм «Бег» — первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР.