Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Незаконную продажу рыбы осетровых видов из Красной книги пресекли в Подмосковье

Виктория Сикерина

Происшествия
Незаконную продажу рыбы осетровых видов из Красной книги пресекли в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Петровское Карта всех событий

Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту обнаружения туш рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу России. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 29 ноября.

По ее словам, 30 октября этого года в складах поселка Петровское было обнаружено и изъято более тысячи рыбьих туш. Экспертиза установила, что изъятая рыба является русским осетром и калугой, занесенными в Красную книгу России. Их вылов запрещен.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

Ольга Врадий добавила, что в настоящий момент запланирован допрос владельца складских помещений.

28 ноября пресс-службе управления МВД по Приморскому краю заявили, что краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе региона. Сотрудники местной полиции продолжают заниматься установлением личности злоумышленника.

Читайте также:
Уголовные дела Рыба Московская область
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте