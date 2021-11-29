Незаконную продажу рыбы осетровых видов из Красной книги пресекли в Подмосковье

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Петровское Карта всех событий

Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту обнаружения туш рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу России. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 29 ноября.

По ее словам, 30 октября этого года в складах поселка Петровское было обнаружено и изъято более тысячи рыбьих туш. Экспертиза установила, что изъятая рыба является русским осетром и калугой, занесенными в Красную книгу России. Их вылов запрещен.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

Ольга Врадий добавила, что в настоящий момент запланирован допрос владельца складских помещений.

28 ноября пресс-службе управления МВД по Приморскому краю заявили, что краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе региона. Сотрудники местной полиции продолжают заниматься установлением личности злоумышленника.