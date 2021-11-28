Краснокнижного амурского тигра застрелили в Приморье

Фото: leopard-land.ru

Краснокнижного амурского тигра убили в лесу в Красноармейском районе Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД в воскресенье, 28 ноября.

В настоящий момент сотрудники полиции занимаются установлением личности злоумышленника.

— В полицию поступило сообщение о том, что в 30 километрах от села Глубинного Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения, — отметили в пресс-службе.

На месте инцидента полицейские провели осмотр и назначили соответствующие экспертизы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ», говорится в сообщении.

В сентябре стало известно, что браконьеры несколько лет убивали краснокнижных амурских тигров и сбывали части их тел за границу. Участников группы задержали 6 сентября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Наказание представляет собой лишение свободы на срок от пяти до восьми лет и штраф до двух миллионов рублей.