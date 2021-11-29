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Трамваи задерживаются на Красноказарменной улице из-за ДТП на путях

Дарья Чентаева

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Трамваи задерживаются на Красноказарменной улице из-за ДТП на путях
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

На Красноказарменной улице (в районе остановки «МЭИ») из-за ДТП двух автомобилей на трамвайных путях задерживаются трамваи № 24, 37, 43, 50. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящий момент маршруты временно изменены. Необходимо быть внимательнее, слушать объявления водителей, передали в Telegram-кнале.

Позднее появилась информация, что движение трамваев по Красноказарменной улице восстановлено.

В этот же день в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на Красноказарменной набережной произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся. Движение по одной полосе в сторону Лефортовского моста было затруднено, отмечается в сообщении ведомства.

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