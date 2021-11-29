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Параг Агравал стал генеральным директором социальной сети Twitter

Иван Юминов

Технологии
Параг Агравал стал генеральным директором социальной сети Twitter
Фото: Unsplash

Джек Дорси покинул пост генерального директора социальной сети Twitter, на его место назначен Параг Агравал. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 29 ноября.

— Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter, — рассказал Дорси.

Бывший глава сервиса останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании 2022 года. Новый независимый председатель совета директоров Брет Тейлор поблагодарил Дорси за дальновидное лидерство и неумолимую преданность компании, отмечает PR Newswire.

28 октября Марк Цукерберг рассказал, что компания Facebook сменит название на Meta. Совместно, по его словам, компания сможет открыть намного более массивную экономику криэйторов.

Название Facebook, как уточнил он, не полностью отражает то, чем занимается компания. В данный момент бренд предприятия тесно связан с одним продуктом, но в будущем ее будут видеть как «метаверс»-компанию, заключил Цукерберг.

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