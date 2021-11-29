Астрологи назвали три вызывающих у всех зависть знака зодиака

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Астрологам удалось выделить три знака зодиака, представители которых чаще всего вызывают зависть у окружающих.

Львы

Такие люди уверены, что являются королями мира, а потому должны вести за собой окружающих. Знакомые Львов желают поставить их на место, но зачастую не могут из-за страха.

Водолеи

Представителям данной части зодиакального круга удается безупречно выполнять любую работу. Кроме того, зависть у остальных провоцирует и то, что фортуна обычно оказывается на стороне Водолеев.

Близнецы

Энергия этих людей позволяет им реализовать что бы они ни задумали. Благополучие Близнецов видно остальным, что не позволяет им сдержать зависть, отмечает Пятый канал.

24 ноября астрологи с помощью карт Таро рассказали, чего ждать всем знакам зодиака в декабре. Для Овнов первый месяц зимы приготовит приступы ревности в отношениях, но на карьере это никак не отразится.

Тельцы могут столкнуться с финансовыми проблемами и разногласиями в семье. Близнецы, как предупреждают эксперты, имеют риск потерять работу и стать жертвами недоброжелателей. Перед Раками жизнь может поставить вопрос о свадьбе, поэтому они потребуют серьезности от партнеров.

Львам судьба готовит повышение на работе, но им не удастся избежать конфликтов со вторыми половинками. На пути Дев лишь положительные события — предложения о сотрудничестве и приятные сюрпризы.