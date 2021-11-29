«Это ли не красота?»: Пегова показала повзрослевшую дочь от Орлова

Фото: instagram.com/pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова сфотографировала свою дочь от Дмитрия Орлова Татьяну на прогулке в Минске. Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Татьяна Пегова вышла на прогулку по белорусским просторам в модном пуховике-коконе. На голове у девушки современный шерстяной платок, завязанный вокруг шеи на русский манер.

— Это ли не красота? — поделилась с подписчиками знаменитость.

«Очень красиво»; «Прелесть»; «Абсолютная красота»; «Ирина, красота, да еще какая! Берег реки, воздух свежий, прогулки с доченькой», — восхитились снимком актрисы пользователи Сети.

Ранее Ирина Пегова удивила подписчиков новым образом в платье с принтом «турецкий огурец». Пегова сделала фотографию в ГУМе на фоне множества цветов розового цвета. Платье с ярким воротником дополнили кожаные сапоги, а в целом наряд подчеркнул ее стройную талию после похудения в последние месяцы.