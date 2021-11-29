Ралина Арабова представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021»

Фото: Instagram / arabovaralina

«Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова 1 декабря поедет в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса «Мисс Россия».

— Нестабильная эпидемиологическая обстановка постоянно меняла наши планы, но сегодня мы знаем наверняка — 1 декабря «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова отправится в Израиль, чтобы представить страну на «Мисс Вселенная — 2021», финал которого состоится 12 декабря в Эйлате, — говорится в сообщении.

Девушка, как уточняется, также является обладательницей титула «Мисс Татарстан — 2019». Она родилась в Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта и занималась плаванием.

После окончания школы модель поступила в КГЭУ на факультет рекламы и связей с общественностью. Второй титул «Вице-мисс России» позволил ей получить грант, с помощью которого она поступила на юридический факультет Финансового университета при правительстве России, отмечается в Instagram конкурса.

10 ноября американская супермодель Белла Хадид призналась своим поклонникам, что страдает от выгорания и одиночества. Девушка опубликовала большой пост, посвященный ментальным проблемам, на своей странице в Instagram.

Хадид пожаловалась на выгорание. Как утверждает модель, она чувствует себя одиноко и опустошенно. Модель выложила несколько фото, которые оказались непривычными для ее поклонников. На снимках девушка сидит с опухшим лицом и заплаканными глазами.