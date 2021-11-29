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«Великий актер»: «Уфа» обвинила Соболева в симуляции ради пенальти

Иван Юминов

Спорт
«Великий актер»: «Уфа» обвинила Соболева в симуляции ради пенальти
Фото: twitter/rfsruofficial

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев «картинно» упал для получения пенальти в матче против «Уфы». Об этом заявил председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в понедельник, 29 ноября.

— К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актер Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил. От легкого прикосновения он рухнул как с ног подкошенный, но это случается в футболе, — рассказал представитель клуба.

«Уфа», как уточнил он, вряд ли будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС. Команда не сможет доказать, что это была симуляция, но падение было картинным, приводит слова Мурзагулова ТАСС.

29 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1.

Хозяева отличились на 70-й минуте благодаря голу Алексея Никитина. Счет удалось сравнять нападающему красно-белых Александру Соболеву с помощью пенальти (90+5).

Игры текущего тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ с 19 очками, «Уфа» с 18 баллами располагается на 11-м месте.

Столичный клуб дома сыграет в РПЛ с «Ахматом» 4 декабря. «Уфа» отправится в гости к московскому «Динамо» 5 декабря.

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