Московский «Спартак» вничью сыграл с «Уфой» в матче РПЛ

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Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1.

Хозяева отличились на 70-й минуте благодаря голу Алексея Никитина. Счет удалось сравнять нападающему красно-белых Александру Соболеву с помощью пенальти (90+5).

Игры текущего тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ с 19 очками, «Уфа» с 18 баллами располагается на 11-м месте.

Столичный клуб дома сыграет в РПЛ с «Ахматом» 4 декабря. «Уфа» отправится в гости к московскому «Динамо» 5 декабря.

24 ноября «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

Хозяева отличились дублем Александра Соболева (3-я и 28-я минуты). Гости ответили единственным мячом Элифа Элмаса (64-я).

Красно-белые по результатам пяти матчей возглавляют группу с семью очками. «Спартак» сыграет 9 декабря в гостях с «Легией», а «Наполи» примет дома «Лестер».

25 ноября бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко с юмором отреагировал на инцидент, который произошел между главными тренерами команд после матча красно-белых против «Наполи». Он назвал Лучано Спаллетти «итальянским колхозником». Поводом для высказывания стал отказ Спаллетти пожать руку главному тренеру «Спартака» Рую Витории после финального свистка.