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Экс-президент «Спартака» назвал Спаллети невоспитанным итальянским колхозником

Юлия Курганова

Спорт
Экс-президент «Спартака» назвал Спаллети невоспитанным итальянским колхозником
Фото: youtube.com

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко с юмором отреагировал на инцидент, который произошел между главными тренерами команд после матча красно-белых против итальянского «Наполи».

— Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный. Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Ничего страшного не случилось, пускай радуется, если ему это счастье принесет, — сказал он, передает издание «Чемпионат».

Напомним, что Спалетти отказался пожать руку главному тренеру «Спартака» Рую Витории после финального свистка. Встреча между «Наполи» и московским клубом прошла в среду, 24 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Российская команда выиграла благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Этот результат позволил столичной команде стать первой в группе С в Лиге Европы.

Следующую игру «Спартак» проведет против «Уфы» 29 ноября в рамках Российской футбольной премьер-лиги.

Нападающего шведского клуба Серена Рикса назвали лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит». Он открыл в игре, которая состоялась 24 ноября.

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