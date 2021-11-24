Спаллетти отказался жать руку Витории после поражения в Лиге Европы

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Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» в Лиге Европы (ЛЕ) отказался жать руку наставнику Рую Витории. Об этом сообщает «Чемпионат» в среду, 24 ноября.

— Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано, — рассказал тренер красно-белых.

Спаллетти объяснил, что не стал делать этого из-за того, что Витория не поприветствовал его перед игрой. После инцидента Витория пообещал больше не жать руку тренеру «Наполи», отмечает «Чемпионат».

24 ноября «Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче ЛЕ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

Хозяева отличились дублем Александра Соболева (3-я и 28-я минуты). Гости ответили единственным мячом Элифа Элмаса (64-я).

Красно-белые по результатам пяти матчей возглавляют группу с семью очками. «Спартак» сыграет 9 декабря в гостях с «Легией», а «Наполи» примет дома «Лестер».

22 ноября сообщалось, что Ашота Хачатурянца единогласно избрали президентом Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). 5 октября его назначили исполняющим обязанности главы лиги после ухода с поста бывшего президента РПЛ Сергея Прядкина.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко, Валерия Филатова, Евгения Гинера, Юрия Заварзина, Михаила Воронцова и Прядкина. Специалист проработал на своей должности на протяжении 14 лет.