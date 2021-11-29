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Астролог рассказала об испытаниях в декабре для «водных» знаков зодиака

Дарья Чентаева

Общество
Астролог рассказала об испытаниях в декабре для «водных» знаков зодиака
Фото: Pexels

Астролог Елена Егорова рассказала об изменениях в судьбе у Раков, Скорпионов и Рыб, которые произойдут с ними в декабре.

— Прекрасное ощущение счастья, радости и любви будет царить в вашем доме. Счастья — полная чаша, вас ожидают счастливые события, связанные с детьми и семьей, они подарят вам позитивные эмоции и чувство любви и заботы, — заявила астролог.

По словам астролога, приятные моменты у Раков, Скорпионов и Рыб будут связаны с коллективными событиями. Возможно, вас пригласят на какое-либо торжественное мероприятие. Расклад карт Таро показывает, что на праздник вам предстоит полететь на самолете, пояснила она.

Однако Егорова отметила, что этим трем знакам необходимо будет отстаивать свои права и границы, так как судьба пошлет им испытания. Карты Таро говорят, что их ждет высокая конкуренция. Это может касаться не только отношений с коллегами, но и семьи.

Астролог советует никак не реагировать на провокацию, передает Пятый канал.

Ранее астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которые, вероятнее всего, проживут дольше всех.

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