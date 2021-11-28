Астрологи назвали топ-5 долгожителей среди знаков зодиака

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Астрологи рассказали, что знак зодиака влияет на продолжительность жизни. Они составили топ-5 знаков зодиака, которые, вероятнее всего, проживут дольше всех.

Тельцам суждено прожить спокойную счастливую жизнь и встретить старость на берегу моря. Как правило, они редко болеют и в отличие от своих сверстников редко обращаются к врачам. Их день начинается с зарядки, а продолжается активной деятельностью и занятиями спортом. Им некогда валяться на кровати и принимать лекарства, так как распорядок дня расписан до мелочей. Тельцы берегут свое здоровье и делают все, чтобы с годами не потерять форму.

Раки всю жизнь следуют девизу: «Здоровая пища, спорт и хороший секс». Поэтому их жизнь складывается весьма благополучно. Как правило, Раки доживают до глубокой старости, но есть исключения. Те, кто в течение жизни не научился контролировать свои эмоции, могут серьезно навредить здоровью и спровоцировать постоянный стресс, который негативно сказывается на общем состоянии организма и может привести к развитию заболеваний.

Водолеи являются ярыми противниками медицины и всяких лекарств. Они предпочитают лечиться самостоятельно, приводя в порядок свои мысли и освобождаюсь от ненужных проблем. Поскольку у Водолеев имеется огромный запас энергии, они легко освобождаются от любых недугов и сохраняют позитивный настрой. Именно он им и помогает дожить до глубокой старости и с той же бодростью воспитывать внуков.

Львы считаются самыми сильными. Зачастую они сталкиваются с большим количеством трудностей и преград, но с легкостью справляются с ними и идут дальше. Львы не любят долго находиться в депрессии и жаловаться на проблемы. Они умеют здраво посмотреть на ситуацию. Умение взять себя в руки помогает им преодолевать все болезни и пополнить число долгожителей.

Рыбам звезды сулят долгую и насыщенную жизнь. Несмотря на то, что они, как правило, далеки от спорта, Рыбы имеют большой запас энергии, который помогает им не опускать руки в трудные минуты. Они черпают силы из общения с окружающими и буквально гибнут в одиночестве. Поэтому, чтобы обеспечить себе достойную старость, представители этого знака должны найти вторую половинку, сообщает журнал «Лиза».

Названы пять женских имен, обладательницы которых являются долгожительницами. Однако эксперты заверили, что продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, привычек и многих других факторов.