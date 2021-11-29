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ФМБА заявило об эффективности препарата «Мир-19» против «омикрона»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
ФМБА заявило об эффективности препарата «Мир-19» против «омикрона»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Препарат против коронавируса «Мир-19» будет эффективен от штамма «омикрон». Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в понедельник, 29 ноября.

— Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными, — рассказала представитель агентства.

Вторая фаза клинических исследований препарата демонстрирует его преимущество перед существующими лекарствами от COVID-19, заверила она. «Мир-19» будет эффективен и против «омикрона», отметила Скворцова в эфире «России 24».

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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