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«Вас покусал Милохин?»: фанаты высмеяли Баскова из-за яркого маникюра

Дарья Чентаева

Общество
«Вас покусал Милохин?»: фанаты высмеяли Баскова из-за яркого маникюра
Фото: АГН Москва

Поклонники российского исполнителя Николая Баскова раскритиковали его из-за новой татуировки и яркого маникюра. Певец опубликовал фото в новом образе на своей странице в Instagram.

Николай Басков сделал татуировку на шее в виде кубка и покрасил ногти в яркий цвет. При этом певец не уточнил, является ли татуировка постоянной.

— Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов, — написал Басков.

Многие пользователи Сети были шокированы подобным образом знаменитости.

«Николай, вас покусал Милохин?»; «Некрасиво. Все-таки золотой голос! Соответствуй!»; «Моргенштерн рулит, мир сходит с ума», — поделились своим мнением фанаты.

Ранее телеведущая, модель и актриса Маша Малиновская высказалась после обвинений «Муз-ТВ» в гей-пропаганде. По ее словам, знаменитости просто «рофлили» на церемонии телеканала.

По словам модели, наряд блогера Дани Милохина является косплеем образа актера Эзры Миллера на Met Gala, поэтому это не пропаганда, а лишь образ.

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