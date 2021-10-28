«Просто рофлили»: Малиновская высказалась после обвинений «Муз-ТВ» в гей-пропаганде

Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Обвинять в гей-пропаганде стоит не телеканал «Муз-ТВ», а знаменитостей. Об этом «Вечерней Москве» заявила телеведущая, модель и актриса Маша Малиновская в четверг, 28 октября.

— Давайте начнем с того, что руководство премии не контролирует и не утверждает то, в каких нарядах звезды выходят на ковровую дорожку. В связи с этим логичнее обвинять в пропаганде не канал, а самих звезд, — рассказала артистка.

Рэпер Дава и певец Филипп Киркоров, по ее словам, просто «рофлили» на церемонии телеканала. Не стоит, как уточнила Малиновская, серьезно относиться к их появлению на ковровой дорожке в свадебном лимузине.

Наряд блогера Дани Милохина является косплеем образа актера Эзры Миллера на Met Gala, уверена модель. Это не пропаганда, а лишь образ, подчеркнула телеведущая.

Под обвинения, как уточнила она, подпадает лишь блогер Игорь Синяк, пришедший на мероприятие в платье. Но обвинить его можно лишь в пропаганде отсутствия вкуса и «чрезмерной любви к углеводам», заключила Малиновская.

28 октября в Басманном суде Москвы сообщили, что на телеканал «Муз-ТВ» поступил протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Статья «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку вещания на срок до 90 суток.

8 июня в Роскомнадзоре заявили, что ведомство проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Во время нее Дава и Киркоров вместе появились на красной дорожке в компании полуголых мужчин.