Роскомнадзор проверит премию «Муз-ТВ» на пропаганду нетрадиционных отношений

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Роскомнадзор проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 8 июня.

— Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала «Муз-ТВ» с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В случае выявления нарушений Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования, — рассказали в регуляторе.

Информацию подобного рода можно распространять только с маркировкой «18+» в ночное время, добавили в Роскомнадзоре. Юридическим лицам за нарушение этого правила грозит штраф в размере миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, отмечает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что необходимо Роскомнадзору от YouTube и Twitter.

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