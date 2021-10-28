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«Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений

Михаил Алимов

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«Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в четверг, 28 октября, заявили в Басманном суде города Москвы.

— В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО «Муз ТВ Операционная компания», — рассказали в суде РИА Новости.

Отмечается, что заявление будет рассмотрено 17 ноября. В суде не уточнили, какое конкретно ведомство его подало, но относится ситуация к компетенции Роскомнадзора.

Статья «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку вещания на срок до 90 суток.

В июне в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Информацию подобного рода можно распространять только с маркировкой «18+» в ночное время.

Во время трансляции премии рэпер Дава и певец Филипп Киркоров вместе появились на красной дорожке в компании полуголых мужчин. При этом вели себя исполнители как влюбленная пара, что дало повод для множества шуток и сплетен об их «отношениях», а также, вероятно, вызвало интерес у Роскомнадзора.

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