Около 200 судов скопилось в Керченском проливе из-за сильного ветра

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Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за затруднений, вызванных сильным ветром. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в понедельник, 29 ноября.

— С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де-факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов (ждут прохода — прим. «ВМ») с севера на юг, с юга на север тоже около 100, — приводит слова Кравченко ТАСС.

24 ноября сообщалось, что две баржи, которые буксировались судном «ПАК», сели на мель в Баренцевом море. Инцидент произошел в районе пролива Карские ворота.

На борту судна находятся десять человек. Две баржи не смогли пройти через пролив, в настоящее время судна находятся в дрейфе.

Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна дал команду отдать буксировочный трос от барж, никакой угрозы для находящихся на борту судна людей нет.