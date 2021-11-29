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Врачи назвали пугающий симптом рака на коже

Дарья Чентаева

Общество
Врачи назвали пугающий симптом рака на коже
Фото: Pixabay

Синяки на коже могут быть признаками развития рака крови. Об этом сообщает Express со ссылкой на благотворительную организацию Blood Cancer UK.

— Сначала они выглядят как красные пятна, которые со временем меняют цвет, темнеют и часто начинают болеть <…> Их сложнее обнаружить на черной коже, — сообщили врачи.

Также, по словам медиков, о данном онкологическом заболевании свидетельствуют следующие факторы: резкая потеря веса, шишки на теле, одышка, потливость ночью, появление у человека тяжелых инфекций, лихорадка, сыпь или зуд, боли в костях и суставах, усталость, которая не проходит после сна или отдыха, а также бледность.

Специалисты отметили, что симптомы рака крови развиваются крайне медленно, а у некоторых людей они вообще не проявляются. Но благодаря своевременной диагностике можно предотвратить развитие болезни и полностью вылечиться. Эксперты заявили, что в среднем, пятилетняя выживаемость у заболевших раком крови — 70 процентов, передает издание.

Ранее врачи назвали неочевидные симптомы рака поджелудочной железы. По словам медиков, потеря аппетита, пожелтение кожи и белков глаз, а также внезапное снижение веса указывают на возникновение рака поджелудочной железы. Также накопление в теле человека продукта распада билирубина может стать причиной пожелтения участков кожи и белков глаз.

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