Почти 40 тысяч людей остались без света в Крыму из-за сильного ветра

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Около 40 тысяч человек остались без электроснабжения в Крыму из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, 29 ноября.

— Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Республике Крым, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях. 29 ноября с 19:00 из-за ветра с порывами до 30 метров в секунду происходят отключения в сетях 110 киловатт и массовые отключения в распределительных сетях 6-10 киловатт (ГУП РК «Крымэнерго»), — говорится в сообщении.

Всего с трудностями столкнулись около 36,9 тысячи человек, уточнили в министерстве. Восстановительные работы ведут 238 специалистов и 75 единиц техники, отмечается на сайте Минэнерго.

29 ноября в Росморречфлоте сообщили, что около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за затруднений, вызванных сильным ветром. Из-за запрета высадки лоцманов, как уточняется, судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов, по оценкам ведомства, ждут прохода с севера на юг, с юга на север — также около 100.