Помещение площадью почти 250 квадратных метров в Москве выставлено на торги

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Академика Комарова, 11А Карта всех событий

Помещение площадью 246,2 квадратных метра, которое находится рядом с Ботаническим садом и станцией метро «Улица Милашенкова», выставлено на торги. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом в понедельник, 29 ноября.

— Помещение в СВАО реализуют на открытом городском аукционе. Рядом — станция метро «Улица Милашенкова», музей-усадьба «Останкино», Ботанический сад и телецентр. <...>. Здесь можно открыть офисы, у объекта хорошая транспортная доступность, — приводятся в материале слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артема Сурженко.

Отмечается, что помещение находится в доме 11а на улице Академика Комарова. Его начальная цена — 20,7 миллиона рублей. Торги пройдут 2 декабря текущего года, говорится на сайте центра.

29 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2021 года Москва реализовала на торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара.