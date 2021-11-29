Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Помещение площадью почти 250 квадратных метров в Москве выставлено на торги

Дарья Чентаева

Город
Помещение площадью почти 250 квадратных метров в Москве выставлено на торги
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Академика Комарова, 11А Карта всех событий

Помещение площадью 246,2 квадратных метра, которое находится рядом с Ботаническим садом и станцией метро «Улица Милашенкова», выставлено на торги. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом в понедельник, 29 ноября.

— Помещение в СВАО реализуют на открытом городском аукционе. Рядом — станция метро «Улица Милашенкова», музей-усадьба «Останкино», Ботанический сад и телецентр. <...>. Здесь можно открыть офисы, у объекта хорошая транспортная доступность, — приводятся в материале слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артема Сурженко.

Отмечается, что помещение находится в доме 11а на улице Академика Комарова. Его начальная цена — 20,7 миллиона рублей. Торги пройдут 2 декабря текущего года, говорится на сайте центра.

29 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2021 года Москва реализовала на торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара.

Читайте также:
Москва торг Аренда
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте