С начала года 111 земельных участков реализовала на торгах Москва

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала 2021 года Москва реализовала на торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара. Об этом 29 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, из этих 111 участков 37 – продано, 74 – сдано в аренду.

— На этих территориях появится 501,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка, — отметил Ефимов.

Уточняется, что из реализованных участков 51 предназначен для индивидуального жилищного строительства. Из них 37 продано, а 14 сдано в аренду. Также инвесторы арендовали 35 участков под капитальные коммерческие объекты. На 25 будут размещены некапитальные объекты. Так, например, на 20 из них построят физкультурно-оздоровительные комплексы.

Больше всего участков, 50 объектов, расположено в Троицком и Новомосковском Административных Округах (ТиНАО).

— В торгах на право заключения договора аренды земли под капитальное строительство приняли участие 180 человек, или пять участников на лот, на продажу — 157 человек, или 4,4 участника на лот. Это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году, и в 1,6 раза больше, чем в 2019-м. Наибольшим спросом пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство, — передает слова руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 28 ноября, стало известно, что в 11 административных округах столицы появятся спортивные сооружения. Их общая площадь составит почти 11,5 гектара. Инвесторы уже получили право на размещение спортивных площадок на 21 земельном участке. Отмечается, что соглашение с инвестором город заключает на 49 лет. Начальная стоимость лотов рассчитывается из ставки 0,05 процента от кадастровой цены на земельный участок.