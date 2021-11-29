Названы виды чая, которые помогут справиться с зимней хандрой

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Некоторые виды чая помогают справиться с хандрой и укрепить здоровье с наступлением холодов. Об этом сообщает Prooren.ru.

По данным издания, полезным для здоровья является рябиновый чай. В его состав входят сушеные цветки зверобоя и красного клевера. Рябина способна очистить и укрепить сосуды, зверобой предотвращает развитие депрессии, а клевер очищает организм от токсинов. Также положительное влияние на здоровье организма оказывает отвар из шиповника. В напитке содержится большое количество полезных витаминов: тиамин, пектин и витамин С.

Кроме того, избавиться от осенне-зимней хандры помогут горячие напитки из ярко-оранжевых мандаринов и апельсинов. Такой чай в совокупности с ароматом гвоздики и корицы избавит человека от недуга, сообщает издание.

17 октября диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, каким образом составить рацион зимой, чтобы получить самые нужные организму в холодную погоду витамины.

По словам эксперта, зимой допустимо и полезно употреблять больше продуктов, которые содержат полезные жиры, — они богаты жирорастворимыми витаминами D и А. Поэтому диетолог рекомендует есть сливочное и топленое масло, сало и жирную рыбу.