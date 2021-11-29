Медведев заявил о недопустимости маргинализации мигрантов в России

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России требуются новые меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в понедельник, 29 ноября.

— Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов, а примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности. Мы это прекрасно с вами понимаем, — рассказал представитель ведомства.

Особую опасность, как уточнил он, представляют собой организованные этнические группировки. Бесконтрольный поток беженцев в Европу привел к серьезным последствиям, приводит слова Медведева РИА Новости.

29 ноября Медведев также заявил, что Россия должна осуществлять мониторинг угроз в регионах мира, откуда могут исходить волны миграции. Он уточнил, что это касается ситуации вокруг страны, а также ее партнеров по ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Стране следует усилить государственный контроль в сфере миграции, подчеркнул он.

Обеспокоенность, как отметил представитель Совбеза, вызывает обострение преступности в среде мигрантов. Число преступлений, совершенных ими, выросло более чем на четыре процента с начала года, заключил Медведев.