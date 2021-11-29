Мужчина похитил телефон на Киевском вокзале
Женщина обратилась в дежурную часть линейного отдела на станции Москва-Киевская и сообщила, что у ее матери был утерян телефон. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова.
По словам представителя ведомства, полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого.
Камеры запечатлели, как мужчина долго суетится, а затем незаметно подходит к женщинам. После чего он вытаскивает телефон из сумки потерпевшей.
Злоумышленник был задержан на Павелецком вокзале. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 45-летний приезжий, временно проживающий в столице.
Сообщается, что мужчина подозревается в совершении еще одной кражи в пригородной электричке.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».
В среду, 24 ноября, «Вечерняя Москва» писала о мужчине, который похитил ноутбук у задремавшего в поезде пассажира в Москве.