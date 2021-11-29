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Глава ФМБА испытала на себе препарат от коронавируса «Мир-19»

Виктория Храменкова

Общество
Глава ФМБА испытала на себе препарат от коронавируса «Мир-19»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что испытала на себе препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19».

— Препарат имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. Если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка на организм резко падает, — сообщила Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

Вторая фаза клинических исследований препарата демонстрирует его преимущество перед существующими лекарствами от COVID-19, заверила она. Кроме этого отмечается, что препарат «Мир-19» будет эффективен и против «омикрона».

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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