Гастроэнтеролог рассказала, что приводит к патологии пищеварительного тракта у детей

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Целый ряд факторов может привести к развитию патологии пищеварительного тракта у ребенка: и наследственность, и питание, и стресс. Разные современные виды диагностики позволяют не только выявить заболевание, но и подобрать лечение индивидуально в каждом случае. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-гастроэнтеролог детской клиники «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Татьяна Ерюшова.

— В развитии патологии играет роль целый ряд факторов, в первую очередь это осложненный наследственный анамнез по хроническим заболеваниям ЖКТ, течение беременности, родов, степень внутриутробного созревания ребенка к моменту рождения. Немаловажные факторы — это ранний перевод грудного ребенка на смешанное или искусственное вскармливание, перенесенные кишечные инфекции, — сказала врач.

Влияют на возникновение проблемы также факторы, которые воздействуют на популяцию в целом: плохая экология, несбалансированное питание, несоблюдение режима питании и дня, снижение физической активности, информационная перегрузка, которой сопутствует хронический стресс. Все это в совокупности оказывает негативное влияние не только на организм в целом, но в том числе и на развитие патологии пищеварительного тракта.

— На сегодняшний день в арсенале педиатра-гастроэнтеролога достаточно много высокотехнологичных методов диагностики. Это и лабораторные методы, которые включают в себя неинвазивные методы диагностики H. Pylori — основного возбудителя воспалительных заболеваний желудка и 12-перстной кишки, — подчеркнула Ерюшова.

Среди инструментальных методов — современная эндоскопическая диагностика, включая видеокапсульные методики, методы ультразвукового обследования и различные варианты проведения pH-метрии верхних отделов ЖКТ. Доктор отметила, что все это помогает не только поставить диагноз, но и подобрать персонифицированные схемы терапии.

— Спектр лекарственных препаратов для лечения патологии ЖКТ достаточно широкий, однако существуют определенные возрастные ограничения как по установленным дозировкам и частоте приема лекарств у детей, так и по безопасности применения в различных возрастных группах. Заниматься самолечением не только не рекомендуется, но и в отдельных случаях может принести только вред вашему ребенку, — рассказала собеседница «ВМ».

Назначить адекватную патогенетическую терапию может только специалист-гастроэнтеролог, который учитывает не только эффективность и безопасность лекарственных средств при данной патологии, но и возрастные особенности, и возможность эффективного сочетания препаратов, заключила Ерюшова.