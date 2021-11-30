Водитель не справился с управлением на западе столицы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На Рябиновой улице в Москве водитель автомобиля не справился с управлением. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Отмечается, что погиб один человек.

Инцидент произошел в районе дома №51. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на мачту городского освещения. В ДТП погиб пассажир, а сам водитель не пострадал.

На данный момент ведется проверка причин и обстоятельств произошедшего.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе число наездов на пешеходов почти на 26 процентов превысило количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходных переходов.