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Гинцбург: Назальная вакцина защитит не только привитых «Спутником V»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург: Назальная вакцина защитит не только привитых «Спутником V»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная ими назальная вакцина сможет дать защиту и тем, кто ранее привился не «Спутником V».

Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, отметил, что защита иммунитета назальной вакциной будет дана человеку, если он привился любой работающей вакциной и получил антитела.

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В середине ноября Александр Гинцбург сообщал, что у назальной вакцины от COVID-19 не обнаружено никаких побочных эффектов. По его словам, в ходе клинических исследований назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи, не было обнаружено побочных эффектов.

24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.

После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.

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