Антонов заявил, что Госдеп специально искажает факты о высылке дипломатов РФ из США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдепартамент специально искажает факты о высылке дипломатов России из США. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что Госдеп пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты.

— В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты, — отметил Антонов.

Кроме этого, он добавил, что США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства, пишет ТАСС.

Ранее в ноябре Антонов рассказал, что в США затягивают продление виз почти 60 работникам российского посольства и генконсульства. Еще около 40 сотрудников дипломатических ведомств ожидают разрешений на въезд в Москве.

В октябре Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Госдепартамент отмечает, что к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как «бездомные национальности») относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США. Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.