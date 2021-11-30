Для москвичей проведут серию мотивационных мероприятий декабре

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Центр «Моя карьера» проведет в декабре серию мотивационных мероприятий, которые помогут выстроить карьерную стратегию на 2022 год. Об этом рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

По ее словам, умение определять карьерные цели подстраиваться под график труда и развивать необходимые навыки – наиболее важные вещи, чтобы оставаться востребованным и успешным.

— Каждый год в декабре мы предлагаем москвичам специальные мероприятия, которые помогут наметить индивидуальный путь профессионального развития, определить свои сильные стороны, сохранить позитивный настрой и повысить мотивацию к активной деятельности, — рассказала Швец.

Всего «Моя карьера» запланировала четыре мероприятия, которые пройдут в декабре. Марафон «Хочу работать», состоящий из семи модулей, поможет москвичам, испытывающим трудности с поиском работы. Посетив клуб деловых игр, участники мероприятия смогут наметить цели на 2022 год и распланировать их достижение.

Вебинар «Создай свой 2022. Творческий практикум» создан для желающих визуализировать свои мечты и желания. Последнее из запланированных центром мероприятий – тренинг «Как найти вдохновение для реализации своего потенциала». На нем москвичи, при помощи практических упражнений, смогут ощутить прилив сил, необходимый для работы.

Более подробно с расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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