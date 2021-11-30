Взрыв произошел в частном доме в Люберцах

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

Россия, Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево, 22 Карта всех событий

Взрыв произошел в одном из частных домов в подмосковных Люберцах во вторник, 30 ноября. Из разрушенной части здания спасателям удалось спасти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба местного главка МЧС.

Взрыв в деревне Торбеево, доме 22, произошел 30 ноября, примерно в 04:48 по московскому времени.

В результате случившегося дом частично обрушился, при этом последующего пожара на месте ЧП не наблюдалось.

— По прибытию ПСЧ-231 было установлено, что в результате хлопка неизвестного происхождения произошло частичное обрушение частного дома (примерно на 2/3), возгорания не последовало, — сообщили в ведомстве.

Из дома удалось спасти восьмилетнюю девочку. Ее передали специалистам скорой помощи.

Из дома также вышли двое взрослых и еще один ребенок. Они выбрались из здания самостоятельно еще до приезда спасателей, подытожили в ведомстве.

Чуть больше месяца назад, 27 октября, взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в подмосковном Красногорске. Позже администрация Красногорска сообщила, что взрыв газа произошел из-за некорректного проведения работ по установке газовой плиты. По данным администрации, хозяин квартиры, где произошел взрыв, обратился к наемному рабочему, чтобы тот переустановил газовую плиту. Хозяин квартиры получил «легкие повреждения кожного покрова руки». Рабочий после происшествия скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция. В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.