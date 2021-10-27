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Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске

Илья Ашуров

Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Красногорске
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва
Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

В жилом доме, расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв газа. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

— В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — заключил собеседник «ВМ».

26 октября хлопок газа произошел в жилом доме в подмосковном Видном. В результате происшествия никто не пострадал. По данным МЧС, взрыв газа произошел в доме на Советской улице. Взрыв повредил стену между кухней и комнатой. Пожар после случившегося не начался.

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