Появились фото из квартиры в подмосковном Видном, где произошел хлопок газа

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное Карта всех событий

В жилом доме в подмосковном Видном произошел хлопок газа. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

По данным ведомства, взрыв газа произошел в доме на Советской улице. Взрыв повредил стену между кухней и комнатой. Пожар после случившегося не начался.

— Врачи осмотрели восемь человек, в том числе пять детей. По предварительной информации, госпитализация им не потребовалась, — заключил собеседник «ВМ».

В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что в связи со случившимся проводится проверка.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — сказал собеседник «ВМ».

Также ведомство опубликовало фотографии с места происшествия. На них видны повреждения, нанесенные взрывом.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

Также 26 октября хлопок газовоздушной смеси случился в жилом доме в городе Балтийске Калининградской области. В региональном ГУ МЧС отметили, что из-за инцидента один человек получил травмы.