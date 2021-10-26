Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Балтийске

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Хлопок газовоздушной смеси случился в жилом доме в городе Балтийск Калининградской области. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что из-за инцидента один человек получил травмы.

По предварительной информации, хлопок газа произошел на втором этаже здания. После этого воспламенилась площадь около 50 квадратных метров.

— Пострадал один человек, его осматривают медики, — заявили в МЧС.

В настоящий момент спасатели эвакуируют жильцов. Шесть подразделений тушат пожар, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что в жилой многоэтажке в подмосковном городе Видное произошел хлопок газа. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим.

Источник «ВМ» уточнил, что медики уже провели осмотр пятерых детей и троих взрослых.

Информация о пострадавших уточняется.

Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах

В понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело.

Также заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заявил, что жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки окажут необходимую финансовую помощь.

Позже в СК сообщили, что владелец квартиры, в которой произошел взрыв газа, злоупотреблял алкогольными напитками и состоял на учете у нарколога.

По данным следствия, мужчина в 2010 году отказался от услуг газоснабжения. При этом металлическая заглушка была установлена на газовой плите гражданина.