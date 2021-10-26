СК раскрыл детали расследования взрыва жилого дома в Набережных Челнах

Фото: СК РФ

Владелец квартиры в жилом доме в Набережных Челнах, в котором 25 октября произошел взрыв газа, злоупотреблял алкогольными напитками и состоял на учете у нарколога. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ и назвали подробности расследования уголовного дела.

По данным следствия, мужчина в 2010 году отказался от услуг газоснабжения. При этом металлическая заглушка была установлена на газовой плите гражданина.

Из-за этого сотрудники СК не исключают, что взрыв произошел из-за некачественного обслуживания газового оборудования. Также возможна версия неосторожных действий со стороны владельца квартиры, которые привели к происшествию.

— В ходе расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, потерпевшие, назначены экспертизы, проведены обыски и выемки в управляющей и газообслуживающей компаниях, — заключили в пресс-службе СК РФ.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело.

Также заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заявил, что жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки окажут необходимую финансовую помощь.