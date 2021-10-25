Девушка умерла после получения травмы при взрыве в доме в Набережных Челнах

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Умерла девушка, получившая ранения при взрыве в доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как пишет ТАСС, девушка скончалась в больнице.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело. СК займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Корреспондент «Вечерней Москвы» сделал фотографии с места событий. На кадрах видно разрушенные верхние этажи здания, а также спасательную технику. Также корреспондент «ВМ» запечатлел на видео ход спасательной операции.

Также на сайте «ВМ» появилось видео поисковой операции на месте взрыва в доме.

В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан позже заявили, что состояние двух человек, которые получили серьезные травмы во время взрыва и обрушения конструкций в жилом доме в Набережных Челнах, оценивается как тяжелое.