Появилось видео работы спасателей на месте обрушения части дома в Набережных Челнах

Фото: Вечерняя Москва

Вечером в понедельник, 25 октября, прогремел взрыв в жилом доме в Набережных Челнах. Находящийся на месте событий корреспондент «Вечерней Москвы» запечатлел на видео спасательную операцию.

По его словам, под завалами разрушенного здания находятся люди, в том числе двадцатилетняя девушка.

— Они (спасатели — прим. «ВМ») сейчас разворачивают сорокатонный кран, будут поднимать плиты, — уточнил корреспондент «ВМ».

Видео: Вечерняя Москва

25 октября в многоэтажке в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия в Набережных Челнах. Ведомство займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Также корреспондент «Вечерней Москвы», сделал фотографии с места событий. На кадрах видно разрушенные верхние этажи здания, а также спасательную технику.