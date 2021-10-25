Появились кадры с места обрушения части дома в Набережных Челнах

Фото: Вечерняя Москва

Вечером в понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. Корреспондент «Вечерней Москвы» сделал фотографии с места событий.

На кадрах видно разрушенные верхние этажи здания, а также спасательную технику.

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В многоэтажке в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

На место взрыва немедленно отправили расчеты кинологов. В готовность приведены аэромобильные группировки министерства, всего на месте инцидента работают более 90 человек и 35 единиц техники.

О происшествии был проинформирован президент Татарстана Рустам Минниханов. Новые данные он получает от экстренных служб на месте.

Также очевидец случившегося Владимир Муратов в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказал, что в Набережных Челнах после хлопка самопроизвольно открывались окна в жилых домах и ощущалась взрывная волна.