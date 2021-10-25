«Обломки раскидало метров на 20»: очевидец рассказал о моменте взрыва дома в Набережных Челнах

Фото: Telegram / Baza

В Набережных Челнах после хлопка в жилых домах самопроизвольно открывались окна и ощущалась взрывная волна. Об этом «Вечерней Москве» рассказал очевидец случившегося Владимир Муратов (данные изменены — прим. «ВМ»).

Мужчина сообщил, что инцидент произошел по адресу улица Раушан, 48/20, ориентировочно в 17:10.

— Я живу в соседнем здании. В 17:10 прогремел взрыв. Произошло это на четвертом этаже. Это как раз угол жилого комплекса, который выходит на проезжую часть. В результате хлопка взрывной волной пооткрывало окна, а обломки, которые отваливались от здания, раскидало метров на 15–20. Они упали рядом с остановкой общественного транспорта и автомобильными парковками, — рассказал мужчина.

Через 10 минут, по словам очевидца, раздались сирены скорой помощи и спасателей МЧС. Как рассказал мужчина, основной причиной случившегося спасатели, прибывшие на место ЧП, назвали утечку газа.

— Хорошо хоть от взрывной волны весь дом не сложился, — добавил мужчина.

По его словам, на месте продолжается работа по поиску людей, которые могли остаться под завалами.

Видео: Telegram / Baza

В понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

На место взрыва отправили расчеты кинологов. В готовность приведены аэромобильные группировки министерства, всего на месте инцидента работают более 90 человек и 35 единиц техники.

О происшествии был проинформирован президент Татарстана Рустам Минниханов. Новые данные он получает от экстренных служб на месте.