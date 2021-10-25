Стало известно о состоянии троих пострадавших при взрыве в Набережных Челнах

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Состояние двоих людей, которые получили серьезные травмы во время взрыва и обрушения конструкций в жилом доме в Набережных Челнах, оценивается как тяжелое. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Республики Татарстан в понедельник, 25 октября.

В ведомстве уточнили, что еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент региональные врачи борются за ее жизнь, передает РИА Новости.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело. СК займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Также корреспондент «Вечерней Москвы» сделал фотографии с места событий. На кадрах видно разрушенные верхние этажи здания, а также спасательную технику.

Также корреспондент «ВМ» запечатлел на видео ход спасательной операции.