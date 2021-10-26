Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Набережных Челнах окажут финансовую помощь

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Жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки в Набережных Челнах окажут необходимую финансовую помощь. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

— В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан, определяется ущерб. Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим как в 11 подъезде, где произошел взрыв, так и в соседних подъездах. По распоряжению мэра города в настоящее время открывается расчетный счет для оказания поддержки пострадавшим, — передает его слова ТАСС.

Кроме того, власти города и республики тоже помогут всем пострадавшим.

На месте инцидента работают представители СК РФ и эксперты-криминалисты. Они определят, возможно ли проведение специальных обследований на предмет восстановления разрушенного дома.

— После того, как следственный комитет разрешит строителям и проектировщикам зайти в здание для осмотра конструкций будет принято решение о возможном демонтаже или о восстановительных работах и возможности проживания людей в этом доме. 224 квартиры в доме, 980 человек проживает, точное количество уточняется, — отметил Зуев.

В районе организовали штаб для помощи жильцам. За различными нуждами уже обратились 10 человек, заявил глава Автозаводского района Набережных Челнов Винер Харисов.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильцов.

Следователи возбудили уголовное дело. СК займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.