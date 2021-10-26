Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Набережных Челнах окажут финансовую помощь

Михаил Алимов

Общество
Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Набережных Челнах окажут финансовую помощь
Фото: Вечерняя Москва

Жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки в Набережных Челнах окажут необходимую финансовую помощь. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

— В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан, определяется ущерб. Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим как в 11 подъезде, где произошел взрыв, так и в соседних подъездах. По распоряжению мэра города в настоящее время открывается расчетный счет для оказания поддержки пострадавшим, — передает его слова ТАСС.

Кроме того, власти города и республики тоже помогут всем пострадавшим.

На месте инцидента работают представители СК РФ и эксперты-криминалисты. Они определят, возможно ли проведение специальных обследований на предмет восстановления разрушенного дома.

— После того, как следственный комитет разрешит строителям и проектировщикам зайти в здание для осмотра конструкций будет принято решение о возможном демонтаже или о восстановительных работах и возможности проживания людей в этом доме. 224 квартиры в доме, 980 человек проживает, точное количество уточняется, — отметил Зуев.

В районе организовали штаб для помощи жильцам. За различными нуждами уже обратились 10 человек, заявил глава Автозаводского района Набережных Челнов Винер Харисов.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильцов.

Следователи возбудили уголовное дело. СК займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Читайте также:
газдомТатарстан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте